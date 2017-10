Spanje vs. Catalonië 0-1: geweld tegen ja-stemmers voor Catalaanse onafhankelijkheid krijgt weinig sympathie

Volgens de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vielen bij het politieoptreden 761 gewonden, onder wie meerdere ernstig. In Barcelona vuurde de politie op zeker ogenblik zelfs rubberkogels af. In de buurt van Gerona gebruikte ze traangas.

Het geweld dat de nationale politie en Guardia Civil in Barcelona en elders tegen vreedzame maar vastberaden kiezers inzetten, leverde taferelen op die velen onder hen aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog deden denken, en die sinds de dood van generaal Franco in 1975 zeldzaam geworden waren.

Hoewel het beeld­materiaal aantoont dat de agenten driest tekeergingen, noemde Spaans vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría de acties “proportioneel”. Volgens Binnenlandse Zaken in Madrid heeft de politie 92 van de 2.300 stemlokalen in Catalonië gesloten, waarvan 34 in en om Barcelona.

In een deelstaat die doormidden gesneden wordt tussen voor- en tegenstanders, en waarin de tegenstanders volgens peilingen nog altijd in de meerderheid zijn, vrezen die laatsten dat het politieoptreden twijfelaars richting ­separatisten heeft gejaagd.

Stil in Brussel

De Catalaanse regering heeft de EU gevraagd om in de crisis te bemiddelen, maar ook gisteren bleef het stil in Brussel. Tot dusver kon Rajoy rekenen op de discrete steun van zijn Europese collega’s, die als de dood zijn voor andere separatistische scenario’s.

Dat België als een van de weinige EU-landen wél reageerde, is niet vreemd aan de politieke situatie hier: de N-V-A, die in de federale regering zit maar de Vlaamse onafhankelijkheid genegen is, volgt de situatie in Catalonië met argusogen.