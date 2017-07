Spanje telt voor het eerst sinds 2008 minder dan vier miljoen werklozen

Wachtrij aan een overheidskantoor voor tewerkstelling in Madrid in december 2014.

3.914.300. Zoveel werklozen waren er in het tweede kwartaal in Spanje. Het is de eerste keer sinds eind 2008 dat het aantal werklozen onder 4 miljoen zakt. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE.