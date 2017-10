Spanje grijpt ongekend hard in: ministers nemen bestuur Catalonië volgende week over

Spaanse ministers zullen vanaf volgende week het bestuur van Catalonië overnemen. De deelstaat wordt vervolgens vanuit Madrid bestuurd tot er verkiezingen worden gehouden - binnen zes maanden - waarna er een nieuwe regioregering aantreedt. Dat heeft de Spaanse ministerraad vanmorgen besloten.

De drastische ingreep is volgens de Spaanse regering gerechtvaardigd vanwege het afscheidingsproces dat door Catalonië in gang is gezet. De Catalaanse premier Puigdemont wil op basis van het referendum van 1 oktober, dat wanordelijk verliep, over twee maanden de onafhankelijkheid uitroepen. De Spaanse grondwet staat het referendum niet toe, en noemt de Spaanse eenheid bovendien "onverbrekelijk".

De regering van Mariano Rajoy beroept zich er daarnaast op "het sociaal welzijn en de economische groei in stand te houden en de rechten en vrijheden van alle Catalanen te waarborgen". Honderden bedrijven kozen al voor een officiële vestigingsplaats buiten Catalonië. De afgelopen dagen werden de verwachtingen voor de economische groei naar beneden bijgesteld.

Wat het sociaal welzijn betreft: de onafhankelijkheidskwestie verdeelt de Catalanen diep. Naar schatting de helft van de Catalanen is tegen afscheiding. De meesten van hen hebben niet gestemd tijdens het referendum, omdat dit illegaal was verklaard door het Grondwettelijk Hof. Deze groep wordt grotendeels genegeerd door het politieke partijen vóór de onafhankelijkheid, die veel geoorloofd achten om de "wil van het Catalaanse volk" gestand te doen.

'Staatsgreep'

De Catalaanse regering spreekt van een "staatsgreep" en een "terugkeer naar de dictatuur", nu democratisch gekozen bestuurders aan de kant worden gezet. De partij van Puigdemont, de nationalistische PDECat, noemt het "de ergste aanval in eeuwen" door de Spaanse regering.

2 Carles Puigdemont. © AFP Een politicus van het linkse, republikeinse ERC - die samen met de PDECat Catalonië bestuurt - reageert al even emotioneel: "Deze generatie heeft nu zijn eigen 23 februari." Op die datum in 1981 vond een militaire staatsgreep plaats in het Spaanse parlement. Het Catalaanse deelstaatbestuur kondigde eerder aan niet meer te zullen wachten met het uitroepen van de onafhankelijkheid zodra Spanje grondwetsartikel 155 inzet - wat nu dus is gebeurd. Vanavond om 21.00 uur geeft Puigdemont een officiële reactie.

Een van de leiders van anti-systeempartij CUP stelde voor dat het deelstaatbestuur in ballingschap zou gaan in Perpignan. Het lijkt er echter niet op dat Puigdemont en zijn kabinet welkom zijn in Frankrijk: president Macron staat volledig achter Rajoy.

Steun van andere partijen

Rajoy heeft de steun van twee andere grote partijen in het Spaanse parlement, de sociaal-democratische PSOE en het liberale Ciudadanos. "We moeten Puigdemont verwijderen met stemmen, met veel stemmen", zei Ciudadanos-leider Albert Rivera. Ook deze beide partijen vinden dat Puigdemont zijn onafhankelijkheidsstreven veel te ver heeft doorgedreven, tot ver buiten de grenzen van de wet.

Share Niemand verwacht dat de Catalanen dit zomaar zullen accepteren De Spaanse senaat moet nog instemmen met de machtsovername. De verwachting is dat dit vrijdag zal gebeuren. Op zaterdag 28 oktober zullen de Spaanse ministers de Catalaanse bestuurders aan de kant schuiven en het bestuur van de deelstaat op zich nemen.

Niemand verwacht dat de Catalanen dit zomaar zullen accepteren. De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging heeft een rijke geschiedenis van demonstaties die door miljoenen mensen werden bezocht. Inmiddels wordt de achterban voorbereid op "directe actie": het opwerpen van barricades, bezettingen en sabotage. Steeds wordt beklemtoond dat de acties geweldloos moeten verlopen. Aan de andere kant worden de actievoerders al voorbereid op slagen met de wapenstok, traangas en arrestaties. Nog altijd zijn er in Catalonië ruim 5.000 politieagenten afkomstig uit andere delen van Spanje gestationeerd.