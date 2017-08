Spaanse regering: "Terreurcel Barcelona is opgerold"

"We kunnen zeggen dat de cel van Barcelona volledig opgerold is. We gaan daarvan uit omdat bepaalde personen omgekomen zijn of werden opgepakt. Ook zijn verscheidene identificaties uitgevoerd", zei Zoido.



Terreurniveau

De Spaanse regering behoudt het huidige terreurniveau, dat al twee jaar op het op een na hoogste niveau staat. Het zogenoemde niveau vier betekent dat er nog steeds een "aanzienlijk risico op een terroristische aanslag" bestaat. Voorzorgsmaatregelen worden wel verscherpt, maar om veiligheidsredenen wil Zoido daar niet over uitweiden.

Desondanks is de hoofdverdachte van de terreuraanslag met een bestelwagen op de Ramblas in Barcelona nog altijd op vrije voeten. Bij de aanslag donderdag kwamen zeker dertien mensen om het leven. Een vrouw stierf ook bij de verijdelde aanslag in kuststad Cambrils.