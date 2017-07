Spaanse premier haalt uit naar "autoritaire waanvoorstellingen" Catalanen

"De autoritaire waanvoorstellingen" van de Catalanen zullen nooit de "sereniteit en de balans van onze democratische staat kunnen overstijgen", zei de leider van de conservatieve regering in Madrid. Spanje is volgens Rajoy "een grote natie met een grote democratie". Hij vraagt vertrouwen aan de "gematigde Catalanen met gezond verstand".



De in Catalonië regerende partijen hebben gisteren in het regionale parlement in Barcelona een wetsontwerp voor een voor 1 oktober gepland referendum over onafhankelijkheid van hun regio ingediend. Als het "ja" het haalt, zal Catalonië zich binnen de twee dagen afscheuren van Spanje.



Naar verwachting zullen de separatistische partijen, die in het parlement in Barcelona een meerderheid hebben, de wet in augustus doordrukken. De vraag zal luiden: "Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat in de vorm van een republiek wordt?".



Rajoy heeft meermaals gezegd dat afscheiding van de economisch sterkste regio van Spanje onder geen enkel beding wordt toegelaten. Gisteren verklaarde de Spaanse regering al dat het referendum er niet zal komen. "De staat heeft maar 24 uur nodig om de wet een halt toe te roepen", aldus vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría.



Het Catalaanse wetsontwerp zegt echter dat een via referendum aangenomen wet een "hogere rang" heeft dan alle andere bestaande wetten.



Ook het Spaanse Hooggerechtshof heeft een afscheuring al uitgesloten. Net vandaag vernietigde het Hof bovendien die delen van de Catalaanse begroting die uitgaven voor de organisatie van het referendum bevatten.