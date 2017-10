Spaans gevechtsvliegtuig crasht in buurt van Madrid: piloot overleden

Archiefbeeld. Een Spaanse F18 in Gijon.

Een Spaans F18-gevechtsvliegtuig is gecrasht op de militaire basis van Torrejon, in de buurt van Madrid. Dat laat het Spaanse ministerie van Defensie weten. De piloot is daarbij overleden.

Het incident deed zich voor bij het opstijgen. Hoe groot de schade is en wat de crash heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk.

Later meer.

Parece ser que podría haber habido otro accidente de un caza F18 y el piloto se habría ejectado. Eso esperamos🇪🇸@europapress pic.twitter.com/ieGjC2tcsA — Federacion GOES SUP(@ GOESFedSUP) Tue Oct 17 02:00:00 CEST 2017