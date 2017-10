Snoop Dogg richt pijlen wederom op Donald Trump

Nadat rapper Eminem eerder deze maand de vloer aanveegde met de Amerikaanse president Donald Trump, draagt nu ook Snoop Dogg zijn steentje bij. De rapper is niet blij met Trump in zijn nieuwe nummer 'Make America Crip Again', een variatie op de presidentiële slogan 'Make America Great Again'.

Het nummer is de titeltrack van Snoop's nieuwe album. Volgens Snoop verwaarloost Trump minderheden in de VS. Ook schaart de rapper zich achter Colin Kaepernick, de voormalige quarterback van het team San Francisco 49ers. Kaepernick weigerde op te staan voor het volkslied en protesteerde op die manier tegen politiegeweld jegens zwarte Amerikanen. Trump is fel gekant tegen sporters die op deze manier demonstreren.



In maart schoot Snoop Dogg in een videoclip een clown neer die eruit zag als Donald Trump. De president reageerde hier toen op via Twitter. "Kunnen jullie je inbeelden hoe groot de consternatie zou zijn moest hij, met zijn mislukkende carrière en al, een geweer had gericht en had geschoten op president Obama? Gevangenisstraf!"



Op het nieuwe nummer van de rapper heeft hij nog niet gereageerd.