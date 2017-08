Slagroomspuit ontploft in gezicht: vrouw krijgt 1,1 miljoen schadevergoeding

Share Deze jonge vrouw kan niet meer werken, ze lijdt aan geheugenverlies en heeft geen smaak- of geurzin meer. Daarnaast liep ze ook nog hersentrauma's op en heeft ze moeite haar leven te organiseren. Een deel van haar gezicht werd weggerukt door de ontploffing

Lada was mousse aan het maken toen de spuitbus met slagroom die ze vasthield ontplofte en het plastic deksel in haar gezicht schoot. Haar man en twee kinderen waren op dat moment ook in de keuken. De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand was levensbedreigend, maar Lada herstelde.



Blijvende gebreken

Haar gezicht werd gereconstrueerd, maar ze liep blijvende gebreken op. Die werden ernstig genoeg geacht om haar een schadevergoeding toe te kennen. Die moet betaald worden door de importeur van de spuitbus, het bedrijf F2J en diens verzekeraar AXA, zo vonniste de rechtbank.



Sinds 2013 waren er 60 ernstige ongevallen met ontploffende slagroomspuitbussen van verschillende merken, zo voerde de advocaat van Lada aan. De Franse consumentendienst heeft het publiek gewaarschuwd dat dergelijke spuitbussen gevaarlijk zijn omdat ze niet bestand zijn tegen de druk van de koolstofdioxide. De advocaat van Lada, Emilie Petitgirard, zei dat de hoge schadevergoeding tegenover "een weggegrist leven" staat.



"Deze jonge vrouw kan niet meer werken, ze lijdt aan geheugenverlies en heeft geen smaak- of geurzin meer", aldus Petitgirard. Daarnaast liep ze ook nog hersentrauma's op en heeft ze moeite haar leven te organiseren. "Een deel van haar gezicht werd weggerukt door de ontploffing, maar de artsen hebben geweldig werk geleverd en de zichtbare schade is nu minimaal", stelt Petitgirard.