Skydiver omgekomen in Duitsland

In het noorden van Duitsland is gisteren een 67-jarige skydiver omgekomen nadat zijn parachute bij een sprong niet open was gegaan. Dat meldt de politie vandaag.

De man sprong uit een vliegtuig op 3.300 meter en viel op terrein van een luchthaven in Neustadt-Glewe, 170 kilometer ten noordwesten van Berlijn. De man was afkomstig uit het nabijgelegen Schwerin. De politie onderzoekt waarom de parachute niet tevoorschijn kwam.



Donderdag kwamen al een 21-jarige Duitse skydiver en zijn instructeur om het leven tijdens een tandemsprong in de Amerikaanse staat Nevada. Ook bij dat incident weigerde het valscherm dienst, zo meldden lokale media.