Sessions ontkent contacten met Rusland

"De suggestie dat ik deelgenomen heb aan een samenzwering om dit land te schaden, is een verschrikkelijke en schandalige leugen", zei Sessions. De justitieminister zei ook dat hij "geen herinnering" heeft van een privéontmoeting tijdens de verkiezingscampagne in april 2016 met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak in het Mayflower Hotel in Washington.



Sessions reageerde ook over het onderzoek dat werd ingesteld naar mogelijke Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen en waarvoor hij zichzelf had teruggetrokken. "Ik heb mezelf gewraakt, niet omdat ik iets heb misdaan, maar wegens de regels van het ministerie. Werknemers mogen niet deelnemen aan een onderzoek naar een campagne als ze zelf hebben deelgenomen aan die campagne."



Het feit dat Sessions zichzelf had gewraakt van het onderzoek, betekent niet dat hij zich niet had mogen betrekken bij het ontslag van voormalig FBI-directeur James Comey, klinkt het. "Het is absurd om te suggereren dat een wraking van een specifiek onderzoek de minister van Justitie niet meer in staat zou stellen om zijn departement te leiden", aldus Sessions.



De justitieminister uitte ook zijn vertrouwen in de speciale aanklager Robert Mueller, nadat in de Amerikaanse media gespeculeerd werd dat ook hij mogelijk door president Donald Trump aan de kant zou worden geschoven. Zelf zal Sessions naar eigen zeggen dan ook geen actie ondernemen tegen Mueller. "Ik denk dat ik dat met vertrouwen kan zeggen aangezien ik gewraakt ben van het onderzoek."