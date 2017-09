Seks met een oude man in ruil voor 20 euro, cola en sigaretten

Het eerste contact verloopt volgens een vast stramien. Zodra de oude man op het bankje plaatsneemt, biedt hij een van de jonge jongens een sigaret aan. Dan volgt een hand op zijn knie, een ongemakkelijk aaitje over zijn arm en een kneepje in zijn wang, waarna ze telefoongegevens uitwisselen. De man maakt grapjes, de jongen doet alsof hij lacht. Als hij even later opstaat van het bankje, volgt de jonge jongen een paar tellen later. Samen lopen ze, beschut door de klamme schemer van een ­zomeravond in Athene, richting het park met de gebruikte condooms tussen de bosjes.