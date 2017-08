Schuld van Amerikaanse terdoodveroordeelde onzeker: executie opgeschort

"De doodstraf is de ultieme straf en is permanent", aldus de Republikeinse gouverneur Eric Greitens in een persbericht. "Vooraleer over te gaan tot een executie moet de bevolking van Missouri het volste vertrouwen hebben in het oordeel van schuld."



De 48-jarige zwarte werd schuldig geacht aan de moord op Felicia Gayle, een blanke vrouw, in augustus 1998. Omstreeks 1 uur Belgische tijd zou Williams een dodelijke injectie toegediend krijgen. Al bijna twee decennia schreeuwt Williams zijn onschuld uit. Zijn advocaten hadden de afgelopen dagen een laatste offensief opgestart.



Met zijn beslissing om in extremis de executie van Williams op te schorten, geeft aan dat de gouverneur alvast vindt dat de argumenten die zijn advocaten naar voor schuiven onderzocht moeten worden. Greitens' beslissing is er vooral gekomen door een recente DNA-analyse op het mes waarmee Gayle doodgestoken werd. Het DNA-profiel op het mes komt niet overeen met dat van Williams.