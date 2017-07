Schrijfster Jane Austen prijkt op bankbriefje van 10 pond

Het 10 pondbiljet is het eerste in Groot-Brittannië dat van braille voorzien is. Het is uit de kunststof polymeer vervaardigd en daardoor sterker dan de vroegere biljetten.



"Het nieuwe 10 pondbiljet viert het werk van Jane Austen. Haar romans hebben een universele aantrekkingskracht en spreken vandaag even krachtig aan als toen ze voor het eerst verschenen", zei het hoofd van de centrale bank, Mark Carney, vandaag in de kathedraal van Winchester waar de schrijfster begraven ligt.



Op de huidige biljetten van 10 pond staat de vader van de evolutietheorie, Charles Darwin, afgebeeld. De oude bankbriefjes worden nog tot de lente van 2018 aanvaard.