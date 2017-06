Meerdere gewonden bij schietpartij aan metrostation in München, politieagente zwaargewond

Bei Polizeieinsatz S-Bahnhof #Unterföhring kam es zu Schusswaffengebrauch. Mind. eine Person verletzt. Weitere Informationen folgen. — Polizei München(@ PolizeiMuenchen) 13/06/17 02:00 S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München(@ PolizeiMuenchen) 13/06/17 02:00

Volgens Focus raakte een politieagente zwaargewond toen een onbekende man bij een controle op het perron haar dienstwapen afnam en haar door het hoofd schoot. Vier andere mensen zouden ook door schoten gewond zijn geraakt.



De politie bevestigt voorlopig enkel dat een agente zwaargewond raakte en meerdere personen door schoten gekwetst zijn. Een verdachte werd opgepakt, ook hij raakte gewond. Een getuige vertelt aan Bild hoe hij in totaal vijf schoten hoorde.



Wat de aanleiding voor de schietpartij is, is nog onbekend. Het treinverkeer is stilgelegd. Volgens de politie heeft ze de situatie op dit moment onder controle. Verschillende ploegen kwamen in grote getale ter plaatse. Er zou ook een helikopter ingezet zijn.