Schietpartij in discotheek Duitsland: dode en vier gewonden, dader ook doodgeschoten

In een persmededeling laat de politie weten dat bij de schietpartij in de club één dode is gevallen en drie mensen zwaargewond zijn geraakt. "Veel bezoekers konden ontsnappen door naar buiten te vluchten of zich te verstoppen", zei een politiewoordvoerder.



Rond 4u30 vanmorgen kwamen de noodoproepen binnen. De politie kwam massaal ter plaatse en er werden ook speciale troepen ingezet, omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er misschien meerdere daders waren. De dader zou een 34-jarige man zijn. Hij handelde vermoedelijk alleen. De schutter raakte zwaargewond na een vuurgevecht met de politie en is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.



Over motieven is nog niets bekend, maar "er is geen link met terrorisme", heeft een politiecommandant telefonisch verklaard aan VTM Nieuws.