Schermutselingen bij nieuwe betoging tegen regering op Haïti

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince is een manifestatie van ongeveer 2.000 mensen gisteren ontaard in geweld. Betogers sloegen winkelruiten in, bekogelden auto's met stenen en legden belangrijke verkeersassen lam. De politie reageerde met traangas.

Verschillende oppositiepartijen hadden opgeroepen om zaterdag te protesteren tegen de regering. Die publiceerde drie weken geleden een nieuwe begroting die vanaf zondag van kracht gaat. De oppositie doet het plan af als "crimineel" omdat de regering een belastingverhoging doorvoert die vooral de armste gezinnen treft.