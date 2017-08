Schade orkaan Harvey bedraagt al 125 miljard dollar - storm bereikt Louisiana

Tijdens een persconferentie deelde gouverneur Greg Abbott mee dat Harvey al meer schade aanrichtte dan orkaan Katrina, die in 2005 New Orleans verwoestte. De Amerikaanse overheid wees toen een bedrag van 125 miljard dollar (104 miljard euro) toe om de stad er weer bovenop te helpen, maar volgens Abbott zal er voor het herstel van Texas nog meer geld nodig zijn. Moody's Analytics schat de economische schade voorlopig op 51 à 75 miljard dollar.



"Het ergste moet nog komen voor het zuidoosten van Texas wat de regen betreft," aldus Abbott. De gouverneur waarschuwt de inwoners ervoor dat het water nog een week lang in de straten kan blijven staan. Hij wijst erop dat het getroffen gebied groter is dan de regio die in 2005 te lijden had onder orkaan Katrina, die aan meer dan 1800 mensen in New Orleans het leven kostte, en de delen van New York en New Jersey die in 2012 geraakt werden door superstorm Sandy. Daarbij vielen toen 132 doden.



De autoriteiten van Texas schatten dat zo'n 49.000 huizen schade opliepen door de overstroming. Meer dan 1000 woningen zijn volledig vernield. Ongeveer 195.000 mensen hebben het proces opgestart om overheidssteun aan te vragen, zegt het Federal Emergency Management Agency.



De staat onderzoekt ook honderden klachten over overdreven prijsstijgingen: broden zouden verkocht worden voor 15 dollar per stuk, benzine aan 100 dollar per gallon (3,78 liter) en de prijzen van hotelkamers schieten de hoogte in.



Ondertussen heeft de storm de staat Louisiana bereikt, waar hij opnieuw mensen op de vlucht jaagt.