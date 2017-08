Scaramucci wilde loterij organiseren. Hoofdprijs: een partijtje golf met Trump

Ook de relatie tussen het Witte Huis en de reporters wilde Scaramucci verbeteren.



Klantendienst

Hij had vijf prioriteiren voor zijn communicatiestaf, waaronder "de cultuur verbeteren" en "de inhoudelijke leegte opvullen". In de memo, die gisteren opdook, schrijft Scaramucci dat president Trump ervoor kan kiezen de strijd met de media aan te gaan, maar dat de communicatiedienst van het Witte Huis zich dat niet kan veroorloven. Hij stelde zelfs "een constructieve klachtendienst" voor waar de media met hun klachten terecht zouden kunnen. Hij wijst er evenwel op dat "de communicatiedienst een klantendienst is" en dat de president "klant nummer één" is.



Hij voorziet de communicatieafdeling van het Witte Huis uit te bouwen "als een nieuwszender met producers, draaiboeken en verhalen" die "bijna elke dag het nieuws kan dicteren".



Na zijn aanstelling was Scaramucci niet te spreken over lekken in het Witte Huis. Aan een reporter van The New Yorker zei hij dat hij al wie lekken verspreidde wilde vermoorden.