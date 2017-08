Saudia Airlines publiceert zeer strikte kledingvoorschriften

Saudia Airlines is de nationale vliegtuigmaatschappij van Saudi-Arabië, waar strikt religieuze wetten gelden. Vrouwen moeten er hun lichaam volledig bedekken en mogen niet autorijden, naar het buitenland reizen of een medische behandeling ondergaan zonder toestemming van een mannelijke beschermer - meestal vaders of echtgenoten, maar soms ook zonen. Saudi-Arabië is een van de weinig moslim meerderheidslanden die een dresscode oplegt via de wet.

Op vluchten van Saudia Airlines wordt dus ook streng toegezien op die regels. Vrouwen met ontblote armen of benen worden niet toegelaten. Maar opvallend: ook te dunne of dikke kledij wordt niet geaccepteerd. Mannen mogen overigens ook geen korte broeken dragen. "Wij vragen aan de reizigers om zich niet te kleden op een manier die voor andere reizigers onaangenaam of beledigend kan zijn", klinkt het bij de nationale vliegmaatschappij.

Meteen ontstond er discussie op sociale media over de opgelegde dresscode. Sommigen vinden het een goede zaak: "Ik kan niet verplicht worden om zulke kledij te zien in openbare plaatsen", reageert een Twitteraar. "Een geweldige beslissing van de vliegmaatschappij."

Anderen vroegen zich af of de dresscode ook van toepassing zal zijn voor het vliegpersoneel en hoe een vliegmaatschappij toerisme kan genereren als het dicteert wat de reizigers moeten dragen.

Het voormalige hoofd van de Saudische toeristische sector reageerde dat "veel luchtvaartmaatschappijen een dresscode hanteren".