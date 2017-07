Saoedische minister: "Boycot van Qatar gaat door"

"We nemen maatregelen op het gepaste moment", zei ook de chef van de Saoedische diplomatie Adel al-Jubeir, na een vergadering met zijn ambtgenoten uit Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein over de crisis.



De Egyptische minister Sameh Shoukry stelde dat Qatar heeft gereageerd op de eisenlijst van de Arabische landen, maar dat die reactie "overwegend negatief was en geen inhoud had".



De landen hebben een maand geleden de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze stelden dertien eisen. Ze willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran en nieuwszender Al-Jazeera sluit.



De Qatarese minister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (Buitenlandse Zaken) stelde vandaag dat Saudi-Arabië en de VAE de drijvende krachten zijn achter de isolatie van zijn land. "We moeten met die landen in gesprek om uit te zoeken wat de echte problemen en de echte grieven zijn", zei de bewindsman in Londen.