Saoedi-Arabië maakt einde aan rijverbod voor vrouwen

Shariawet

Het koninkrijk is een moslimmonarchie waar de Shariawet geldt. Saoedische politici en clerici hebben de voorbije jaren verscheidene verklaringen gegeven voor het bestaan van de ban. Volgens sommigen is het volgens de lokale cultuur niet gepast dat vrouwen met de auto rijden, of dat mannelijke bestuurders niet zouden weten hoe ze moeten omgaan met vrouwen in andere wagens. Anderen argumenteerden dat het zou leiden tot promiscuïteit en tot het verval van het Saoedische familieleven.