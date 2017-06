Samsung investeert in nieuwe fabriek in VS

Samsung deed de aankondiging vandaag slechts enkele uren voor de aankomst van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Washington. Die heeft deze week een top met zijn Amerikaanse collega Donald Trump.



De ontmoeting tussen beide staatshoofden krijgt door de aankondigingen van Samsung meteen wat meer glans. Trump klaagde eerder nog flink over het handelsverdrag tussen beide landen, omdat dat voor de VS een slechte deal zou zijn waar het land relatief weinig aan zou hebben.



Met de investering van Samsung die het mogelijk maakt om de productie in de VS verder op te voeren, is een bedrag van omgerekend zo'n 334 miljoen euro gemoeid. Samsung heeft al circa 18.500 mensen in dienst in de VS. Het concern had deze uitbreiding naar eigen zeggen al een paar jaar in overweging.