Russische oppositieleider Navalny thuis opgepakt vlak voor grote demonstratie in Moskou

Volgens de echtgenote gaat de demonstratie vanmiddag gewoon door, laat ze weten via Twitter. Een woordvoerder van de oppositieleider meldt dat de elektriciteit in het kantoor van Navalny afgesloten werd. Een online liveuitzending vanuit het kantoor ging zo offline.

De demonstratie van vanmiddag kan een herhaling worden van 26 maart, toen de grootste demonstraties in vijf jaar plaatsvonden. Tienduizenden mensen demonstreerden tegen corruptie van de Russische premier Medvedev. Meer dan duizend demonstranten werden gearresteerd. Velen van hen zijn veroordeeld tot geldstraffen of gevangenisstraffen - Navalny zat 15 dagen vast.

Tientallen demonstraties

In tientallen Russische steden zijn demonstraties tegen het Kremlin aangekondigd. De autoriteiten hebben aangekondigd in te grijpen bij bijeenkomsten zonder vergunning. Op scholen en in staatsmedia is de afgelopen dagen opgeroepen niet mee te doen aan 'pogingen van vijanden om onze nationale feestdag te bederven'.