Russisch gevechtsvliegtuig vliegt op amper 1,5 meter langs Amerikaans spionagetoestel

Het Russische toestel was gewapend met raketten, vloog "onregelmatig" en gedroeg zich "provocatief", vertelde de functionaris aan Fox News. Omdat de Russische jet tot op nauwelijks 1,5 meter naderde, werd het manoeuvre door de Amerikanen bestempeld als "onveilig".

Sinds juni vonden er in de Baltische Zee al meer dan 35 interacties plaats tussen Russische gevechtsvliegtuigen en Amerikaanse oorlogsschepen. In de meeste gevallen verlopen die interacties veilig en professioneel. "Rusland heeft zeker het recht om te oefenen in het internationale luchtruim, maar we willen dat het de internationale veiligheidsvoorschriften respecteert om ongevallen te voorkomen", zei een woordvoerder van de Amerikaanse marine aan CNN.