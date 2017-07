Russisch-Amerikaanse ex-spion zat ook aan tafel met Trump Jr.

Dat nu ook Rinat Achmetsjin blijkt te zijn aangeschoven bij het gezelschap is volgens critici van Trump tot dusver het duidelijkste bewijs van interactie tussen het campagneteam van Trump en de Russen. In een interview met de Washington Post vertelde Achmetsjin dat hij met verscheidene anderen deelnam aan deze vergadering. NBC News was een van de eerste mediabedrijven die daarover berichtte. Bekend was al dat de juriste Natalja Veselnitskaja een van de deelnemers was. Bij het gesprek in juni 2016 waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en zijn toenmalige campagnechef Paul Manafort aanwezig. Naar verluidt zou de advocate op de vergadering belastende informatie presenteren over Hillary Clinton, de tegenstrever van Trump senior in de verkiezingscampagne destijds. Trump Jr. heeft ontkend dat die informatie op tafel kwam.

Russische advocate liet document achter

Achmetsjin zegt in de Washington Post dat hij niet weet hoe de meeting in Trump Tower tot stand kwam. Hij zat die bewuste dag enkele blokken verderop te lunchen met Veselnitskaja, die zijn advies had gevraagd over wat ze zou gaan zeggen tijdens de bijeenkomst. ,,Ze zei, 'waarom ga je niet met mee? Ik zei 'echt'? Ik was als enige gekleed in spijkerbroek en T-shirt'', aldus Achmetsjin, die sinds 2009 een dubbel paspoort heeft. Hij zei ook dat Veselnitskaja na het overleg ,,een document heeft achtergelaten''.



De geboren Rus liet weten dat hij als dienstplichtige twee jaar deel heeft uitgemaakt van het Sovjetleger. Hij diende bij een onderdeel dat verantwoordelijk was voor wetshandhaving maar ook voor sommige inlichtingenzaken. ,,Ik ben trots op mijn diensttijd en heb op geen enkel moment voor de Russische regering gewerkt of een van haar instanties. Ik was geen geheim agent. Nooit.''