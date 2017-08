Rusland stuurt 100.000 troepen voor oefening bij NAVO: "Doet denken aan Koude Oorlog"

De soldaten zullen militaire oefeningen uitvoeren in Wit-Rusland, de Baltische zee, West-Rusland en de Russische enclave Kaliningrad. Het is de eerste keer sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie dat er zoveel militair krachtvertoon zal getoond worden tijdens een enkele oefening.

"Een intimidatieoefening die doet denken aan de meest huiveringwekkende dagen van de Koude Oorlog", zo omschrijft The New York Times de militaire plannen van Poetin.

Amerikanen alert

'De grote bekommernis is dat de Russische troepen niet zullen vertrekken, en dat is geen paranoïde gedachte'

Amerika is er alleszins niet gerust in. Volgens verschillende Amerikaanse topofficieren kan het doel van Rusland zijn om meer militaire grip te krijgen in Wit-Rusland, een land omgeven door drie NAVO-bondgenoten die zich kritisch uitlaten over de organisatie. De Amerikanen vrezen met andere woorden dat het machtsevenwicht gedestabiliseerd zou worden.



"De grote bekommernis is dat de troepen niet zullen vertrekken, en dat is geen paranoïde gedachte", aldus de Amerikaanse generaal Tony Thomas, het hoofd van de Amerikaanse Special Operations Command.