Rusland spant proces aan tegen VS

Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag aan zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson meegedeeld dat Rusland een rechtszaak tegen de VS voorbereidt.

De Russen eisen eigendommen terug die volgens hen illegaal in de Verenigde Staten in beslag zijn genomen. Dat de Amerikaanse autoriteiten bovendien ook nog de Russische vlaggen van de in beslag genomen diplomatieke gebouwen hebben verwijderd, is ontoelaatbaar, zei Lavrov tijdens het telefoongesprek met Tillerson.

De wetteloze acties van de Amerikaanse diplomaten gaan volgens Lavrov in tegen de intenties "om de bilaterale relaties die een ongezien dieptepunt hebben bereikt te normaliseren," zo deelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken mee in een verklaring.