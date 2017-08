Rusland: "Risico's hoog in conflict Noord-Korea"

"De kant die sterker en slimmer is", zou de eerste stap moeten nemen om de crisis te bezweren, zei Lavrov voor de Russische staatstelevisie. Hij moedigde Pyongyang en Washington aan zich aan te sluiten bij een gezamenlijk Russisch-Chinees plan om de crisis te neutraliseren. Volgens dit plan zou Noord-Korea zijn rakettesten moeten bevriezen en de Verenigde Staten en Zuid-Korea zouden op hun beurt moeten stoppen met grote militaire oefeningen.



"Als deze dubbele bevriezing uiteindelijk plaatsvindt, dan kunnen we vanaf het begin beginnen, en een papier ondertekenen dat het respect voor de soevereiniteit van alle betrokken partijen, met inbegrip van Noord-Korea, zal onderstrepen", aldus Lavrov.



Maar het Pentagon maakte vrijwel gelijktijdig bekend dat een gezamenlijke militaire oefening van de VS met Zuid-Korea zoals gepland op 21 augustus begint. Het gaat om een jaarlijkse militaire oefening, onder de naam Ulchi-Freedom Guardian, zei luitenant-kolonel Christopher Logan, een woordvoerder van het Pentagon.



"Helaas begint de retoriek in Washington en Pyongyang over de top te raken", zei Lavrov nog. "We hopen nog steeds en geloven dat het gezond verstand zal overwinnen".