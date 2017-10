Rusland: "Meer dan 300 IS-strijders gedood op 48 uur tijd"

Bij Russische luchtaanvallen in Oost-Syrië zijn de voorbije 48 uur meer dan 300 jihadisten van Islamitische Staat (IS) gedood en nog eens 170 verwond. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie vandaag meegedeeld. Onder de doden zijn, aldus woordvoerder Igor Konasjenkov, een veldcommandant uit Kazachstan en een veertigtal jihadisten uit zuidelijk Rusland.

Het Kremlin had zich onlangs bezorgd getoond over geradicaliseerde burgers uit landen van de voormalige Sovjet-Unie die zich in Syrië of Irak bij extremistische islamistengroepen hebben aangesloten. President Vladimir Poetin schatte dat aantal onlangs op "tot 10.000".



De luchtaanvallen vonden plaats aan de rechteroever van de rivier de Eufraat in de provincie Deir ez-Zor. Delen van die provincie zijn nog in IS-handen.