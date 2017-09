Rusland contacteert Noord-Korea achter de schermen

De diplomaat zei dat Rusland zich minstens inzet om de situatie "in een aanvaardbare richting te brengen", aldus het agentschap Interfax. Details gaf Oeljanov niet vrij.



Noord-Korea beschikt, althans volgens de laatste tests, over kernwapens, aldus Oeljanov. "Maar dat betekent niet dat de internationale gemeenschap het land officieel als kernmacht zal erkennen."



Moskou pleit voor onderhandelingen om het conflict op te lossen. Elke militaire oplossing vormt een catastrofe, aldus nog Oeljanov. China en Rusland gelden als de landen met de grootste invloed op het regime in Pyongyang.