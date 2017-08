Ruim driehonderd aanwezigen bij herdenking van Vlaamse mama van twee die omkwam bij aanslag

Elke was samen met haar echtgenoot en twee zonen van 10 en 13 jaar in Barcelona, toen een bestelwagen haar aanreed. De echtgenoot en de twee zonen van Elke bleven ongedeerd.



De ruim driehonderd aanwezigen konden een kaars laten branden of een bloem neerleggen. Onder de aanwezigen ook tientallen spelertjes van voetbalclub KFC Heur-Tongeren en hun ouders. De twee kinderen van het slachtoffer zijn ook aangesloten bij de club.



De stad Tongeren opent maandag een rouwregister om zijn solidariteit te tonen met de familie en naasten van Elke. Het rouwregister ligt in de foyer van het administratief centrum Praetorium aan de Maastrichterstraat. Mensen kunnen er van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren hun steunberichten neerschrijven.



De Tongerse burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) zei eerder al dat we nooit mogen toegeven aan terreur en riep op om samen een vuist te maken.