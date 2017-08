Rotterdamse kerk verwoest door brand

Door de houten vloeren en balken sloeg het vuur snel om zich heen. De spits van de kerktoren stortte door de brand in. Omdat de muren van het gebouw dreigden in te storten, werden zo'n twintig huizen ontruimd. Dertig mensen moesten de nacht in een hotel doorbrengen.



Kerktoren

Diep in de nacht was de brand onder controle, nadat een kraan was gekomen om de muren van de kerk te slopen. Of de kerktoren kan blijven staan, wordt onderzocht. Als het gebied veilig is, kunnen de bewoners weer naar hun woning.



De brand was in de wijde omgeving te zien. De rook trok richting het centrum van de stad. Uit de omgeving kwamen veel meldingen binnen van mensen die last hadden van de rook. De brandweer raadde aan ramen en deuren gesloten te houden.

