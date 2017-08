In het Nederlandse Rotterdam staat vanavond een kerk in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, zo melden de autoriteiten. De brand en rook is in de wijde omgeving te zien.

De kerk bevindt zich in de wijk Heijplaat. De hulpdiensten zeggen op Twitter dat vanuit het centrum van Rotterdam veel meldingen binnenkomen. Mensen hebben last van de rook. Er wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.



Zeer grote brand op de Zaandijkstraat op Rotterdam Heijplaat. pic.twitter.com/f5nAO6FOtM — MediaTV(@ mediatvnl) 05/08/17 02:00 #rook in #Rotterdam #centrum van #brand kerk #heijplaat pic.twitter.com/bxGmLz2ira — Jorne Scheerstra(@ JorneScheerstra) 05/08/17 02:00