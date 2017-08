Roemenië vreest nieuwe vluchtelingenroute over Zwarte Zee

Volgens de kustwacht werden 23 kinderen, 35 mannen en 12 vrouwen veilig aan land gebracht. Ze beweerden allemaal uit Irak of Syrië te komen. Aan boord van het bootje waren ook twee Turkse mensensmokkelaars.



Een week geleden werd al een bootje met 69 vluchtelingen uit Irak onderschept, dat bestuurd werd door een Cyprioot en een Bulgaar. De twee smokkelaars werden opgepakt.



Meer dan waarschijnlijk konden eerder wel al boten met vluchtelingen ongezien aan land komen via de Zwarte Zee. Maandag werden aan de westelijke grens met Hongarije nog twee vrachtwagens tegengehouden met daarin respectievelijk 42 en 24 vluchtelingen. Een van de chauffeurs van de vrachtwagens was een Roemeen, de andere een Turk.



Roemenië vreest nu dat de Zwarte Zee en zijn grondgebied meer en meer gebruikt worden voor de smokkel van vluchtelingen uit Irak en Syrië, als alternatief voor andere routes zoals via Griekenland of via de Middellandse Zee. Op die laatste route, die echter vooral voor migranten uit Afrika gebruikt wordt, ondervinden smokkelaars de laatste tijd steeds meer hinder.



Roemenië is wel lid van de Europese Unie, maar niet van de Schengenzone. Aan de grens met Hongarije vinden dan ook controles plaats.