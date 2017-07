Reynders tikt Turkije op de vingers voor opsluiten van mensenrechtenactivisten

De Turkse autoriteiten pakten Amnesty-directeur Idil Eser en negen andere activisten begin vorige week op in Istanboel. De groep wordt verdacht van "misdrijven in naam van een terreurorganisatie zonder er zelf lid van te zijn." Vier van hen zijn intussen vrij op borgtocht, maar Eser blijft samen met vijf anderen - onder wie een Duitser en een Zweed - opgesloten in afwachting van een proces. Ook de Turkse voorzitter van Amnesty, Taner Kilic, zit al een tijdje in de cel. Vermoedelijk verdenken de Turkse autoriteiten hen van banden met Fethullah Gülen. Die in de VS levende prediker zit volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep van vorige zomer.



Beperking van vrije meningsuiting

Voor Reynders is de hele situatie "heel verontrustend". Volgens de vicepremier gaat het om "een verdere stap in de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en op het werk van maatschappelijke organisaties sinds de afkondiging van de noodtoestand een jaar geleden." De arrestaties zijn bovendien "onredelijk", omdat de aanklacht niet over criminele activiteiten gaat.



Reynders wil dat Ankara de elf betrokkenen "onmiddellijk en onvoorwaardelijk buiten vervolging stelt". Hij wijst de Turken daarbij op hun verplichtingen ten aanzien van internationale mensenrechtenverdragen. "Mensenrechten en democratische beginselen naleven, is een belangrijk onderdeel van onze relatie met Turkije", klinkt het.