Republikeinen verwerpen voorstel om toegang te krijgen tot Trumps financiën

Jeb Hensarling, de Republikeinse voorzitter van het House Financial Services Committee, het orgaan dat het voorstel afwees, zei dat de commissie Trumps financiële netwerk niet verder zou uitpluizen.

Het wetsvoorstel dat de Democraten indienden, ook de "resolutie van onderzoek" genoemd, is een schaars gebruikt wetgevend instrument dat het Congres toelaat om formeel documenten op te vragen van de uitvoerende macht. Maar de stemming van vandaag indachtig, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het voorstel de passage langs het Huis van Afgevaardigden zal overleven.

Het wetsvoorstel doelde in het bijzonder op documenten van het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie die mogelijk banden tussen de regering Trump en Rusland konden blootleggen. Democraten in de commissie proberen al maandenlang beslag te leggen op financiële afschriften die gelieerd zijn aan Trump. Voornamelijk informatie betreffende zijn zakelijke betrekkingen en contacten met buitenlandse banken wekken hun interesse.

"Er is duidelijk iets gaande in dit land dat ons richting de hoogste rangen doet kijken", zegt Democraat Earl Permutter. "We moeten ons ervan verzekeren dat ons land niet onder de duim ligt van een buitenlandse grootmacht, via financiële steun of wat het ook mag zijn."

Hensarling berispte afgevaardigde Maxine Waters, die de procedure in de eerste plaats wou doorvoeren. "Het is brutaal gezegd een eerder procedureel instrument dat regelrecht politiek is en wat ik niet meteen beschouw als waardig genoeg om te bediscussiëren."