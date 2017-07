Relschoppers zorgen voor derde nacht op rij voor onrust in Hamburg

Weitere Festnahmen gemeldet, leider auch verletzte Einsatzkräfte. Abschließende Zahlen werden wir im Lauf des Tages bekannt geben.#G20HAM17 — Polizei Hamburg(@ PolizeiHamburg) 07/07/17 02:00

De zwaarste rellen, wel minder zwaar dan de afgelopen dagen het geval was, speelden zich af in de wijk Schanzenviertel, waar links-radicale groeperingen traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn. Hier vonden in de nacht op zaterdag de ergste plunderingen en vernielingen plaats.



De politie werd met flessen bekogeld en wagens werden in brand gestoken. De ordediensten konden de relschoppers enkel terugdringen met behulp van traangas en het waterkanon, meldt het Twitteraccount van de Hamburgse politie deze morgen.



Agenten gewond

Bij de verschillende schermutselingen raakten opnieuw enkele agenten gewond en werden er verschillende arrestaties verricht. Over precieze aantallen zal de politie de eerstvolgende dagen communiceren, twitteren ze nog.



Uit een voorlopige balans blijkt dat er 213 agenten zijn gewond geraakt en 143 mensen zijn opgepakt, al spreekt advocate Gabriele Heinecke van 290 personen die worden vastgehouden. Over het aantal gewonde betogers is niets gekend.