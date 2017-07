Rellen in Hamburg: politie beëindigt anti-G20-protestmars, maar situatie nog niet onder controle

De politie trad op tegen gewelddadige demonstranten die pyrotechnieken hadden gebruikt, en flessen en planken naar de ordediensten hadden gegooid. Die zette meerdere waterkanonnen en traangas in. De betogers hadden ook verschillende voorwerpen, waaronder een auto, in brand gestoken, zo blijkt uit beelden op Twitter. In zijstraten van het officiële traject begonnen zich blijkbaar mensen te verzamelen die zich "werpmateriaal" toe-eigenden.

Er waren ongeveer 12.000 deelnemers in Hamburg voor de demonstratie Welcome to Hell (Welkom in de Hel). Omdat zo'n duizend demonstranten gezichtsbedekking droegen - wat verboden is in Duitsland - hield de politie de betoging staande. Als zij hun vermomming afdeden, werd de demonstratie doorgelaten.