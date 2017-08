Reisadvies Missouri: pas op als je homo of Afro-Amerikaan bent

De burgerrechtenbeweging citeerde een lijst met verscheidene voorbeelden van incidenten. In Ferguson bijvoorbeeld, een voorstad van de hoofdstad St. Louis, kwam in 2014 de zwarte bevolking in opstand nadat politieagenten de 18-jarige Michael Brown doodschoten. In februari dit jaar werd een immigrant uit India gedood en een andere gewond door een man die dacht dat ze Iraniërs waren.

"Personen die naar Missouri reizen, worden geadviseerd om extreem voorzichtig te zijn", aldus de NAACP. "Incidenten gerelateerd aan ras, kleur en seksuele overtuiging hebben een lange historie in Missouri."

In juni becijferde de minister van Justitie van de staat dat een zwarte inwoner van Missouri bijna twee keer zoveel kans heeft door de politie staande gehouden te worden, bijvoorbeeld voor een mogelijke verkeersovertreding, als een blanke.

Volgens de NAACP hebben Afro-Amerikanen 75 procent meer kans om door politieagenten staande gehouden te worden dan blanken. "Onacceptabel voor een progressieve samenleving", klinkt het in de mededeling.

Intussen vraagt de lokale tak van de NAACP, in St. Louis, om het reisadvies te herroepen. "De mensen die geraakt worden door dit reisadvies zijn de leden van onze NAACP-gemeenschap die in onze staat werken en die geen rol hebben gespeeld in deze advisering", aldus de voorzitter van de NAACP in St. Louis.