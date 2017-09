Regeringspartij MPLA wint verkiezingen Angola

De MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l'Angola) haalde 61,07 procent van de stemmen en een absolute meerderheid van 150 op 220 zetels in het parlement, zo deelde voorzitter Andre da Silva Neto van de kiescommissie de definitieve resultaten van de stembusgang mee.



Oppositie: "Ongrondwettelijk en illegaal"

De MPLA, die al meer dan veertig jaar de scepter zwaait in Angola, had eerder al de overwinning geclaimd. De belangrijkste oppositiepartijen Unita en Casa-CE stranden op respectievelijk 26,67 en 9,54 procent, goed voor 51 en 16 parlementsleden. Ze doen de stembusgang echter af als "ongrondwettelijk en illegaal". Unita kondigde al aan naar het grondwettelijk hof te stappen.



In lijn met de grondwet zal MPLA-kandidaat Joao Lourenco op 25 september de eed afleggen als nieuwe president. De 63-jarige Lourenco treedt in de voetsporen van José Eduardo dos Santos. De 75-jarige president regeerde liefst 38 jaren over de vroegere Portugese kolonie in het zuidwesten van Afrika.