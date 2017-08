Reddingsdrone ingezet aan Franse Atlantische stranden

Het toestel heeft een boei aan boord, die boven het water kan gedropt worden en die zichzelf kan opblazen. Daarmee kunnen mensen in nood het hoofd boven water houden tot bijkomende hulp opdaagt. De drone, die een snelheid van 55 kilometer per uur haalt, kan drie tot vijf minuten sneller bij een slachtoffer zijn dan een redder of een jetski, aldus Anthony Gavent van het productiebedrijf Helper.



Vorig jaar werd de drone voor het eerst aan het strand getest. Nu zijn drie exemplaren in het zuidwesten van het land in gebruik: in Biscarrosse en Lacanau en in Messanges, maar dat strand wordt vooralsnog gebruikt als testgebied. De drone kan ook helpen een situatie te overzien en reddingshelikopters naar de drenkeling loodsen.



In 2015 verdronken in heel Frankrijk van begin juni tot eind september 167 mensen in zee. In de Atlantische Oceaan gaat het gevaar uit van hoge golven en de stroming. De Franse stranden zijn een populaire vakantiebestemming.



De drone startup werd door een spoedarts en twee programmeurs opgericht. Ze hopen hun product volgend jaar op de markt te brengen.