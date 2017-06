Rechtszaak tegen Bill Cosby wegens seksueel misbruik mislukt, jury komt er niet uit

De rechtszaak tegen de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby, die terecht stond voor seksueel misbruik, heeft niet geleid tot een uitspraak. De juryleden konden het onderling niet eens worden, waardoor de rechter vandaag een zogeheten 'mistrial' uitriep. De aanklagers hebben direct laten weten een nieuwe poging te zullen doen om Cosby te vervolgen.

Na meer dan 52 uur beraad in zes dagen tijd konden de juryleden het er niet over eens worden of de ooit zo geliefde tv-vader uit The Cosby Show zich schuldig had gemaakt aan het drogeren en aanranden van Andrea Constand in 2004. De rechter verklaarde het proces daarop nietig, wat betekent dat de rechtszaak overgedaan moet worden. De aanklagers hebben vier maanden de tijd om Cosby opnieuw voor de rechter te brengen. Volgens persbureau AP liet de 79-jarige komiek de uitspraak stoïcijns over zich heenkomen. Zijn advocaat heeft altijd volgehouden dat het seksueel contact tussen Cosby en Constand met beider instemming had plaatsgevonden.

Meer dan 60 vrouwen Share 'De macht van Cosby is terug' Het is de enige strafrechtelijke zaak die is voortgekomen uit de vele beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Cosby. Meer dan zestig vrouwen zijn de afgelopen jaren naar voren getreden met vergelijkbare verhalen: dat ze door de succesvolle komiek verdoofd werden met drugs om vervolgens aangerand of verkracht te worden.