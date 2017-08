Rechtszaak claimt: Fox fabriceerde 'fake news' met hulp van Witte Huis

Nog volgens de klacht werkte het Witte Huis samen met Fox News en een vermogende Republikeinse geldschieter om het verhaal over de vermoorde Democraat Seth Rich naar buiten te krijgen. Die werd in juli vorig jaar doodgeschoten in Washington, kort voordat de e-mails van de Democratische partij uitlekten via Wikileaks.

De klacht werd ingediend door Rod Wheeler, een gewezen moordonderzoeker die werd ingehuurd om de dood van Seth Rich te onderzoeken en die al meer dan tien jaar bijdragen levert aan Fox News. Wheeler beweert dat hij opzettelijk verkeerd geciteerd werd in het artikel, om het verhaal mee vorm te geven. Volgens hem was het de bedoeling de claim van de inlichtingendiensten dat Rusland achter de hacking zit te ontkrachten.

Fox News trok het artikel later terug, omdat het "niet aan de standaarden voldeed".