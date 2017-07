Rechter oordeelt: Lichaam Salvador Dalí wordt op 20 juli opgegraven

De Spaanse vrouw Pilar Abel stapte voor het eerst in 2015 naar de rechter omdat ze bevestigd wil zien dat de Spaanse schilder Salvador Dalí (overleden in 1989) haar vader is. Volgens Abel had Dalí in de jaren 50 een affaire met haar moeder, die dienster was. Zij werkte bij een familie die een buitenverblijf had in Cadaqués, waar Dalí een huis had. Dali was op dat moment getrouwd, maar had officieel nooit kinderen.

Abel is er staalhard van overtuigd dat Dalí haar vader is. Nu lijkt de zaak eindelijk te worden uitgeklaard.