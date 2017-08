Ramblas? Dat is een logische plaats

Over heel Europa kiezen terroristen van IS doelbewust symbolische plekken uit om toe te slaan. Nu op de Ramblas in Barcelona, de populaire, kilometerslange winkelstraat. Zelfs op 'gewone' weekdagen barst het er van de toeristen. En dus was het niet zo onlogisch dat IS er op een dag zou toeslaan. Terreurexperten hadden daar al vaker voor gewaarschuwd. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA had twee maanden geleden zelfs gepreciseerd dat de Ramblas vermoedelijk het doelwit voor een terroristische aanslag zou zijn.

"Een zoveelste logische plek", zegt onderzoeker en terreurexpert Pieter Van Ostaeyen.