Radiozenders op Guam zenden per ongeluk noodbericht uit tijdens Noord-Koreaanse dreiging

De spanning op Guam is sowieso al te snijden, maar dinsdagochtend kort na middernacht gooide een test van het 'Emergency Alert Broadcast System' nog wat olie op het vuur. Twee radiokanalen, een muziekzender en een religieus kanaal, zonden toen immers vijftien minuten lang een waarschuwing uit voor een niet nader genoemd gevaar. Dergelijke waarschuwingsberichten komen maar zelden voor. Ze dienen om inwoners te waarschuwen voor nakend gevaar, zoals een militaire aanval of een terreuraanslag. Een echt noodgeval was er gelukkig niet. Volgens de dienst Binnenlandse Veiligheid in Guam hadden de twee zenders eenvoudigweg een fout gemaakt. "De test zonder toestemming hield geen verband met enig noodgeval, dreiging of waarschuwing," liet het agentschap weten. Het gaat om een "menselijke fout" en zal niet meer gebeuren, klinkt het. De autoriteiten beklemtonen dat een echt alarmbericht de aard van de dreiging zou omschrijven.

"Geen imminente dreiging"

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea liepen vorige week erg hoog op en Noord-Korea dreigde ermee het eiland, dat deel uitmaakt van het territorium van de Verenigde Staten, te bombarderen.



George Charfauros, adviseur Binnenlandse Veiligheid voor Guam, roept de inwoners en toeristen op om de kalmte te bewaren. "Onthoud dat er geen wijziging is in het dreigingsniveau. De zaken gaan gewoon verder zoals normaal en weet dat er voorzieningen van het Amerikaanse ministerie van Defensie in voege zijn," luidt het in een verklaring. "We onderhouden de communicatie met onze federale en militaire partners en hebben nog geen officieel bericht gekregen dat aanleiding geeft tot bezorgdheid over een imminente dreiging voor Guam of de Marianen," voegde hij eraan toe.



Op Guam, het meest zuidelijke eiland van de Marianen, wonen ongeveer 162.000 mensen. Op het eiland liggen ook twee Amerikaanse militaire bases.