Radicaal rechts heeft sleutel in handen in Oostenrijk

Heinz-Christian Strache, voorman van de radicaal rechtse FPÖ, heeft sleutel tot een nieuwe regering in handen.

Zowel christendemocraten als sociaaldemocraten willen na verkiezingen in zee met FPÖ

De Oostenrijkse christendemocraten hebben met een rechts programma de verkiezingen in Oostenrijk gewonnen. Maar het is het radicaal rechtse FPÖ dat de sleutel voor de coalitievorming in handen heeft.

Sebastian Kurz heeft de Oostenrijkse verkiezingen gewonnen. Zijn conservatieve ÖVP wordt volgens de computerprognoses de grootste partij. Veel stemmen gingen ook naar de rechts-radicale FPÖ. Het land schuift daarmee niet alleen op naar rechts, ook er is een gerede kans dat de rechts-populisten toetreden tot de regering. Wat elders in Europa werd voorkomen, gebeurt alsnog in Oostenrijk.

De christendemocratische ÖVP van Kurz haalde 31,4 procent. Voor een regeringsmeerderheid heeft hij een coalitiepartner nodig. Sinds 2007 regeerde de ÖVP samen met de sociaaldemocratische SPÖ. Maar veel kiezers zijn uitgekeken op die grote coalitie.