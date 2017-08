Protesten in Indiaas Kasjmir na dood van militant

Leider van de islamitische militantengroep Lashkar-e-Taiba (LeT) Abu Dujana en een tweede rebel kwamen om het leven bij een vuurgevecht in het district Pulwama, dat vanochtend uitbrak nadat de rebellen vanuit een woning het vuur openden op de veiligheidskrachten.



De 27-jarige Dujana, die geboren is in Pakistan, stond op de "most wanted"-lijst van de politie. Er stond een beloning van 1,5 miljoen roepie (21.000 euro) op zijn hoofd. Dujana en zijn handlanger Arif Lilhari hadden volgens de politie "een notoire reputatie" en voerden verschillende aanvallen uit tegen de Indiase veiligheidsdiensten en functionarissen.



Na de dood van de twee trokken tientallen manifestanten naar de plaats van het vuurgevecht, en gooiden met stenen naar de politie. Bij de rellen kwam één jongere om het leven, en vijf anderen raakten gewond, aldus de politie.



Kasjmir is al sinds 1947 opgesplitst in een Indiaas en Pakistaans deel en is een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld. De twee kernmachten eisen allebei de hele Kasjmir op.



In de regio wonen vooral moslims en er heerst een sterk anti-Indiaas gevoel. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is een gewelddadige afscheidingsbeweging actief tegen de Indiase controle. In het Indiase gedeelte van Kasjmir kwamen door gewelddaden al meer dan 44.000 mensen om het leven.



Volgens India steunt Pakistan de rebellen en separatistische leiders en moedigt het land ze aan. Islamabad ontkent dat, en noemt de rebellen vrijheidsstrijders.