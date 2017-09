Prins Harry reageert op zwangerschap Kate: "Geweldig!"

Eerder vandaag maakte Kensington Palace bekend dat prins William en zijn vrouw Kate een derde kind verwachten. Net zoals bij haar vorige zwangerschappen heeft Kate ook deze keer last van zwangerschapsmisselijkheid.



Op de vraag hoe het met Kate gaat, antwoordde prins Harry: "Ik heb haar al even niet meer gezien, maar ik denk dat het oké met haar gaat." Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel maanden Kate al zwanger is. Volgens Britse media zal de baby eind april 2018 het levenslicht zien.