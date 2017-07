Primeur: Officieel document vermeldt geslacht van Canadese baby niet - "Kind mag later zelf kiezen"

Kori Doty, de ouder van het kind, is zelf transseksueel en wil niet dat de baby al een geslacht toegekend krijgt. Doty gebruikt voor haar kind en voor zichzelf ook geen persoonlijke voornaamwoorden als hij/ zij. "Het is aan Searyl om te beslissen om te beslissen hoe hij/ zij zich identificeert wanneer hij/zij oud genoeg is om de eigen genderidentiteit te ontwikkelen," aldus Doty in een verklaring. "Ik ga die keuze niet verhinderen op basis van een arbitraire toekenning van een geslacht bij de geboorte op basis van een inspectie van de genitaliën." Doty spreekt uit eigen ervaring. "Toen ik geboren werd, keken artsen naar mijn genitaliën en maakten ze veronderstellingen over wie ik zou zijn en die toekenningen achtervolgden mij en mijn identificatie mijn hele leven," vertelde Doty aan CBC. "Die assumpties waren niet correct en uiteindelijk moest ik me daardoor heel erg aanpassen."

Proces

Doty is bovendien een van de acht eisers in een zaak voor het Mensenrechtentribunaal van British Columbia, volgens de Gender Free ID Coalition. De aanklagers eisen dat alle geslachtsaanduidingen verwijderd worden van alle geboortecertificaten. Volgens de ouder gaat het toekennen van een geslacht in tegen de rechten van de baby als "een Canadese burger op leven, vrijheid en veiligheid". "Ik wil dat mijn kind alle ruimte krijgt om de meest volledige en complete persoon te worden als mogelijk," vertelde Doty aan CBC.



Momenteel werken landen als Australië, Pakistan, Nepal en Canada aan een extra gendermogelijkheid om in te vullen op paspoorten. Volgens Doty is een derde optie niet ideaal, maar is het alvast een begin.



"Onze cultuur is geobsedeerd met de vraag of het een jongen of een meisje is, maar de overheid heeft er een zaken mee om die informatie te certificeren wanneer ze niet weten of het waar is," zegt Doty's advocaat Barbara Findlay.